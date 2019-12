La Roma vuole rispedire Kalinic a Firenze ma il croato punta i piedi

La Roma deve sfoltire la rosa in vista di un ambizioso mercato di riparazione e tra i nomi che possono dire addio cè quello di Nikola Kalinic. Possono, o meglio, dovrebbero dire addio. Secondo quanto riporta il Messaggero infatti, la società giallorossa avrebbe offerto l’attaccante croato a Genoa e Fiorentina, ma a bloccare tutto è stato lo stesso Kalinic che da Roma non si vuole muovere, bloccando di fatto il mercato in entrata. Si arriverà a uno scontro o le due parti troveranno un accordo? La Fiorentina in qualunque caso non sembra essere molto interessata all’offerta ricevuta dalla società capitolina.