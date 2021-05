La rosa allargata e i tanti problemi fisici a centrocampo: Castrovilli ha una chance in più per l’Europeo?

Il calciatore viola che più spera in una chiamata, se pur difficile, per Euro 2020 (21) sembra proprio Gaetano Castrovilli, autore ieri sera di una partita piuttosto brillante, anche se contro il non irresistibile San Marino. Dalla sua parte, oltre alla buona prova di ieri, c’è anche l’allargamento delle rose a 26 elementi e i vari problemi fisici dei centrocampisti di Mancini, da Verratti a Pellegrini e Sensi: di contro c’è però anche la forte concorrenza di Pessina, ieri a segno con una doppietta.

Qualche speranza in più per il numero 10 della Fiorentina però rispetto a Biraghi, che davanti a sé sembra avere la strada chiusa da Spinazzola ed Emerson.