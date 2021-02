La Rusic e la rivelazione su Vittorio Cecchi Gori: “Era diventato aggressivo e violento, avevo pensato di lasciarlo 3 anni prima rispetto a quando è successo”

È stata molto importante la storia d’amore tra Rita Rusic e l’ex Presidente della Fiorentna Vittorio Cecchi Gori, che purtroppo è culminata in un doloroso addio. Tra i due c’è stata una relazione davvero molto importante, che ha portato anche la decisione nel 1983 di unirsi in matrimonio. Quest’ultimo è durato per circa 18 anni, e insieme avevano deciso anche di creare una famiglia mettendo al mondo il loro figli Mario e Vittoria. Tra di loro c’era stato anche molto più che una relazione d’amore, ma anche di grande stima e di forte intesa lavorativa. Entrambi infatti lavoravano insieme come produttori cinematografici.

Poi d’improvviso qualcosa fra loro è iniziata ad andare storto e come raccontato durante un’intervista rilasciata a Verissimo, da Silvia Toffanin, la Rusic ha incominciato a vedere il suo uomo cambiare totalmente. Vittorio infatti a quanto pare, secondo le parole della donna, era diventato anche molto aggressivo e violento e a poco a poco anche molto meno presente in famiglia. La donna infatti ha ammesso ai microfoni della Toffanin che aveva preso coscienza della volontà di lasciare Cecchi Gori già 3 anni prima rispetto a quando lo aveva fatto. Dentro di sé infatti stava covando ormai da tempo un malessere troppo grande, che però aveva cercato di mettere da parte proprio per il bene della famiglia.