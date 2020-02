La Russa: “Io sto con Commisso. C’è una soggezione degli arbitri nei confronti della Juventus”

Il vicepresidente del Senato e tifoso interista, Ignazio La Russa, a Sportitalia ha preso le parti della Fiorentina nelle polemiche arbitrali che ci sono state dopo la partita contro la Juventus: “Io sto con Commisso! C’è una soggezione da parte degli arbitri nei confronti della Juventus, c’è sempre stata. Si tratta di una cosa storica che non si ripete in tutte le partite e magari nemmeno in tutti i campionati, ma c’è e c’è sempre stata a livello storico”.