“La Salernitana è così brutta da non sembrare vera, il divario con la Fiorentina è pazzesco. La Coppa Italia deve essere un obiettivo”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci, parlando di Fiorentina e della prossima partita contro la Salernitana. Queste le sue parole:

“La Salernitana contro il Milan mi ha fatto una brutta impressione, così brutta che mi sembrava impossibile fosse vera. I rossoneri hanno segnato due volte e l’hanno fatto diventare un allenamento in 18 minuti. Il divario è pazzesco tra granata e Fiorentina ma i precedenti con le piccole devono tenere alta l’attenzione. La squadra di Italiano deve ripartire da quello che ha fatto vedere in questo campionato. Ha sbagliato nettamente partita solo a Venezia. A Empoli la Fiorentina era padrona del campo fino a metà secondo tempo. A livello di organizzazione la partita completamente sbagliata è stata una sola. Coppa Italia? Deve essere un obiettivo per la Fiorentina. Ribery domani farà una grande partita per dimostrare alla Fiorentina che poteva rimanere a Firenze. Ma la società viola ha fatto bene a non rinnovargli il contratto”.