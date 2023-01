La Salernitana irrompe su uno dei nomi per l’attacco della Fiorentina. Iervolino aspetta una risposta in serata

Thomas Henry può lasciare il Verona a gennaio, ormai è fuori dal progetto. Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento alla Salernitana, nell’ambito di una maxi-operazione con anche Verdi, Botheim e Valencia che però non si dovrebbe più fare. Ma l’ex Venezia può comunque andare alla coorte di Nicola, in un affare singolo: “Nelle ultime ore – come riportato da Gianluca Di Marzio – la società granata ha presentato un’offerta ufficiale al Verona per il prestito oneroso con diritto di riscatto per Henry.

La società del presidente Iervolino aspetta una risposta in serata dal club gialloblù. Come noto, Henry è finito sul taccuino anche dei dirigenti della Fiorentina, che dopo l’infortunio di Cabral avrebbero messo gli occhi sulla punta in uscita dal Verona. La Salernitana, però, è partita prima e potrebbe approfittare di questo vantaggio per battere Pradè e Barone.