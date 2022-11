La Salernitana non teme la trasferta di Firenze? Nicola pensa al turnover

Le tre partite ravvicinate potrebbero convincere Davide Nicola ad operare qualche cambio nell’undici da mandare in campo contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tutto Salernitana, in difesa i campani hanno gli uomini contati e le scelte sono quasi obbligate a causa degli infortuni di Gyomber e Lovato e i problemi di Fazio e Daniliuc con quest’ultimi che potrebbero però recuperare anche se non al 100%.

A centrocampo potrebbe riposare uno tra Candreva e L. Coulibaly, con il maliano entrato in diffida, mentre in attacco potrebbe accomodarsi in panchina l’ex Villareal Dia per far spazio a uno tra Bonazzoli e Botheim al fianco di Piatek. Scelte che comunque saranno fatte in queste ore, in base alle condizioni fisiche e ai recuperi dei calciatori dopo il faticoso impegno contro la Cremonese.