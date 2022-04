La Salernitana recupera un attaccante: rientro definitivo contro la Fiorentina?

Dopo la lesione del muscolo soleo, c’era chi parlava di stagione finita per Diego Perotti. Un po’ a sorpresa invece, l’attaccante argentino è tornato tra i convocati della Salernitana per il match contro la Sampdoria. Con tutta probabilità non sarà titolare, ma le sue condizioni potrebbero migliorare in vista della gara contro la Fiorentina in programma domenica 24 aprile.

Mister Davide Nicola recupera una pedina importante per provare ad agguantare una salvezza che, però, avrebbe dell’incredibile.