La Samp prepara la gara contro la Fiorentina: ancora una volta tre a parte, rischia un pilastro

La Sampdoria continua la preparazione per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica al Ferraris alle ore 15. I blucerchiati si sono allenati questa mattina a Bogliasco e hanno in programma, per concludere, la rifinitura domani pomeriggio.

Come si legge dalla nota del sito ufficiale UC Sampdoria, alle esercitazioni tattiche e alla partitella di stamani non hanno preso parte Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri, che si sono allenati ancora una volta a parte. Il rischio più grande, per i blucerchiati, è di non avere a disposizione il marocchino, uno dei migliori giocatori della rosa allenata da Dejan Stankovic.