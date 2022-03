La Sampdoria di Giampaolo torna a vincere contro il Venezia e si allontana dalla zona retrocessione Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso delle 12:30 tra Venezia e Sampdoria. La squadra di Giampaolo torna alla vittoria grazie alla doppietta di Caputo, che va al segno nel primo tempo al 24′ e poi al 38′. I lagunari non trovano la reazione che serve per rimettersi in carreggiata e addirittura restano in dieci all’86 per l’espulsione dell’attaccante Henry. Con questo risultato i blucerchiati raggiungono lo Spezia salendo a quota 29 e allontanandosi dalla zona rossa, mentre il Venezia allenato da Zanetti resta in fondo alla classifica condividendo il penultimo posto con il Genoa a 22.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 56, Lazio 49, Atalanta*, Roma 48, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 41, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Sampdoria, Spezia 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno