La Sampdoria espugna il ‘Tardini’ e lascia il Parma ben lontano dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiuso con il posticipo del ‘Tardini’ il girone d’andata di Serie A ed è arrivata la vittoria della Sampdoria sul campo del Parma, per 2-0. Vittoria maturata nel primo tempo in modo abbastanza fortunoso, con le reti di Yoshida e Keita dopo un paio di occasioni piuttosto clamorose per i padroni di casa. Nella ripresa una traversa di Kucka e poco altro, con il Parma che resta al penultimo posto, a otto punti dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Atalanta, Juventus 36, Napoli, Lazio 34, Sassuolo, Verona 30, Sampdoria 23, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Spezia, Udinese, Genoa 18, Cagliari, Torino 14, Parma 13, Crotone 12.