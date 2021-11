La Sampdoria perde un centrocampista titolare in vista della Fiorentina

Sarà la Sampdoria la prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Sfida in programma martedì alle 18.30 al Franchi di Firenze. Oggi i blucerchiati hanno battuto l’Hellas Verona per 3-1 e nel tabellino è apparso anche il nome di Albin Ekdal, segnando il gol del momentaneo 2-1. Lo svedese era anche tra i diffidati e al 77esimo è stato ammonito.

Per questo motivo il centrocampista sarà squalificato dal giudice sportivo e salterà la gara contro la Fiorentina. D’Aversa avrà il suo da fare per trovare un’alternativa al suo giocatore titolare.