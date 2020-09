La Sampdoria si aggiudica ufficialmente l’esterno dell’Inter che era stato accostato anche alla Fiorentina

Antonio Candreva è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista ex Inter si trasferisce in blucerchiato in prestito con obbligo di riscatto. Una settimana fa il suo nome era stato accostato anche alla Fiorentina ma il club di Ferrero ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il giocatore romano.

