La Sampdoria si prepara alla sfida contro la Fiorentina: Quagliarella e altri tre lavorano a parte

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto il programma di allenamento odierno svolto dalla squadra ligure in vista della trasferta di Coppa Italia contro la Fiorentina:

“A Bogliasco Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo 2 del “Mugnaini”, preceduta da una sessione di videoanalisi e di sviluppo della forza in palestra. Differenziati per Andrea Conti, Manuel De Luca, Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella. Domani, mercoledì, è in programma la rifinitura pomeridiana”.