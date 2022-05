La Sampdoria subito in campo in vista della Fiorentina, ma quanti incerti per Giampaolo!

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Sampdoria tornerà in campo questa mattina in vista della partita contro la Fiorentina in programma lunedì 16 maggio. Per Giampaolo sono ancora tanti i giocatori in dubbio per il match ai viola: Sebastian Giovinco che non ha recuperato per il match contro i biancocelesti e ora verrà valutato per la prossima gara del Ferraris.

Per Stefano Sensi, invece, la stagione potrebbe già essersi conclusa. Problemi anche per Albin Ekdal, che dopo gli straordinari nel derby, è rimasto in panchina e verrà monitorato. Contro i viola, infine, potrebbe riposare anche Alex Ferrari. A riportarlo è sampnews24.com