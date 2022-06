La scadenza vicina di Maggiore stuzzica la Fiorentina ma il suo nome non è il primo della lista viola

C’è anche la Fiorentina sulle tracce di Giulio Maggiore, centrocampista classe ’98 cresciuto e affermatosi nello Spezia: il suo contratto però scade nel 2023 e il rinnovo non sembra all’orizzonte. Per questo l’occasione secondo Il Secolo XIX stuzzica anche la Fiorentina, che però al momento non ha compiuto passi in avanti. Su di lui ci sono anche Bologna, Monza e Udinese ma sulla lista viola non sembra Maggiore il primo delle gerarchie.