La scalata di Lezzerini: da abbandonato viola alla possibile Serie A, c’è un club che lo vuole promuovere

Da enfant prodige con la Primavera della Fiorentina, dove vinse una Supercoppa con Leonardo Semplici in panchina, all’esordio in A con Paulo Sousa. La crescita di Luca Lezzerini a Firenze si fermò però di fatto ai primi assaggi di prima squadra e la società viola decise di farne a meno nell’estate del 2017: prima Avellino e ora Venezia, in B, dove è diventato titolare e ha iniziato ad attirare diversi sguardi della massima serie. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, Lezzerini è uno dei candidati per il Torino, che sta cercando un vice di Sirigu: insieme a lui Gori del Pisa, Montipò (Benevento), Paleari (Cittadella) e il rumeno Radu, passato dal Genoa al Parma a gennaio.

La Fiorentina aveva fatto scelte diverse tre anni fa ma nella prossima stagione potrebbe trovarselo da avversario, un po’ come accaduto anche con Gollini, ex portiere del vivaio gigliato ma arrivato in A passando (per scelta propria) da altre strade.