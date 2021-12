La scalata di Youssef

Una delle note positive della partita di ieri è stata sicuramente quella di Youssef Maleh. Il centrocampista italo marocchino contro il Benevento è sceso in campo da titolare per la quinta volta in stagione con la Fiorentina. La fiducia di Italiano è arrivata dopo le ultime due presenze in Serie A, nelle quali il giocatore viola ha trovato i primi due gol (consecutivi) nel massimo campionato italiano.

Con il Benevento la rete non è arrivata, lasciando però spazio a una buonissima prestazione di Maleh che si è mostrato calmo quanto grintoso nella gestione della partita. Tanti palloni toccati dall’ex Venezia, il migliore in mezzo al campo della squadra di Vincenzo Italiano. Il centrocampista è stato anche il primo per falli commessi: ben 5. Una statistica che sottolinea il carattere combattivo del classe 1998, resosi protagonista anche di diversi recuperi palla.

Su 19 partite totali giocate dalla Fiorentina in stagione, Youssef Maleh è rimasto seduto in panchina per 90 minuti solo in 5 occasioni, ritagliandosi uno spazio sempre più importante nella squadra viola. La scalata delle gerarchie del centrocampista gigliato sembra non fermarsi e la sua alternativa tra le mezzali è sempre più importante. Le voci di un possibile prestito a gennaio si allontanano sempre di più. Il campo sta parlando per lui.