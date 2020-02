La scelta di Iachini e la carta dell’ex da giocarsi in corsa

Squadra che vince non si cambia. E’ questo il mantra di Beppe Iachini, che dovrebbe confermare lo stesso undici titolare che ha vinto a Marassi contro la Sampdoria. Ad eccezione dello squalificato Milan Badelj, che verrà sostituito dal ritorno dal 1′ di Erick Pulgar. Pochi dubbi anche in attacco, dove il tandem Chiesa-Vlahovic va verso la riconferma. Entrambi autori di una doppietta contro la Doria, a meno di clamorose sorprese saranno confermati al centro dell’attacco viola. Va quindi verso la seconda panchina di fila Patrick Cutrone, che sta pagando l’ottimo momento del serbo e uno stile di gioco che non lo aiuta a mettere in mostra le sue caratteristiche migliori. L’ex Milan, che avrà sicuramente il dente avvelenato per il trattamento ricevuto nell’estate scorsa, troverà spazio a partita in corsa. E potrà rivelarsi un’arma davvero di lusso per il finale di partita per Iachini, vista l’importanza che stanno assumendo nel calcio moderno i giocatori che entrano a partita in corsa.