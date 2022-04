La sconfitta con la Fiorentina (e non solo) costa caro a Zanetti: il Venezia cambierà allenatore per le ultime quattro giornate

A sorpresa, a quattro giornate dalla fine salta una panchina di Serie A. Stiamo parlando di quella del Venezia, e quindi di Paolo Zanetti che in giornata concluderà la sua avventura alla guida della formazione lagunare. Una decisione, riporta TMW, presa in seguito alle otto sconfitte consecutive rimediate dal Venezia tra cui anche quella contro la Fiorentina.

L’ufficialità dell’esonero dovrebbe arrivare in giornata, mentre è già in corso la riunione tra i vertici societari per decidere chi sostituirà Zanetti in queste ultime giornate sulla panchina del Venezia.