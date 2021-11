“La sconfitta solo parzialmente casuale della Fiorentina”: la squadra di Italiano si distrae sul più bello

A Empoli forse la penseranno diversamente ma anche su La Gazzetta dello Sport si parla di “dominio e controllo in serenità” da parte della Fiorentina, in un derby che dal punto di vista delle occasioni era stato piuttosto a senso unico. Un Empoli meno brillante di altre occasioni e che fino all’87’ non aveva creato troppi pensieri a Terracciano. Eppure poi il clamoroso uno-due con le reti di Bandinelli e Pinamonti. La rosea parla di vittoria “solo parzialmente casuale”, ma con una componente del fato comunque ben presente. Nel “non casuale” naturalmente ci rientrano le distrazioni difensive degli ultimi cinque minuti, ingiustificabili per una squadra che vorrebbe alzare l’asticella e che invece continua a buttare via punti.