La seconda volta con la Fiorentina del prossimo arbitro. La prima è andata bene e con tanto di rigore concesso ai viola

La partita tra Empoli-Fiorentina, in programma domenica prossima con inizio alle ore 18.30, sarà arbitrata da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

C’è un solo precedente coi viola che fa riferimento ad un match della scorsa stagione: Spezia-Fiorentina 1-2. In quella partita concesse un rigore ai viola, sbagliato da Piatek che prese il palo.

Con l’Empoli invece ci sono due incroci: una vittoria in B con l’Entella due stagioni or sono e una sconfitta pesante contro l’Udinese l’anno scorso (4-1 per i friulani).

Non ha arbitrato alla prima giornata, quindi è al suo esordio stagionale.