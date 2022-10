La serata dolceamara di Berrettini. Nardella: “Il nonno gli ha saputo trasmettere il legame e l’amore per Firenze e la passione per la Fiorentina”

E’ stata una serata dolceamara quella vissuta dal campione del tennis e tifoso della Fiorentina, Matteo Berrettini.

Premiato prima della gara con la consegna delle Chiavi della Città, ha fatto vedere tutta la sua emozione per il premio e per il contesto in cui l’ha ricevuto. Ma a fine gara la sua faccia era tutt’altra, una sensazione comune a tutti coloro i quali pensavano che questa potesse essere la gara della svolta e che invece si è conclusa con una grande delusione.

Su Berrettini ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Un grande atleta che oltre le vittorie conquistate ha saputo da sempre incarnare al meglio lo spirito di uno sport che proprio a Firenze ha visto la nascita della federazione tennis e che terrà a battesimo anche la sua nuova denominazione. Grazie alle sue vittorie e al suo comportamento di grande lealtà e sportività in campo e fuori, rappresenta un modello per le nuove generazioni di giovani tennisti. Nonno Piero ha saputo trasmettere il legame e l’amore per Firenze e il suo territorio dove il tennis è molto radicato e vanta tradizioni importanti, così come la passione mai nascosta per la squadra del nostro cuore, la Fiorentina, della quale è grande tifoso”.