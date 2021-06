La serata gloriosa per Pezzella. Gonzalez e Quarta restano a guardare

Serata (nottata in Italia) gloriosa per l’Argentina che in Copa America liquida la Bolivia per 4-1 nell’ultima giornata della fase a gironi della competizione. E il difensore della Fiorentina, German Pezzella, l’ha vissuta totalmente in campo, essendo stato schierato titolare da Scaloni.

Con questo successo la compagine albiceleste chiude il raggruppamento al primo posto, imbattuta e con dieci punti all’attivo (tre vittorie e un pari), davanti all’Uruguay con sette, Paraguay e Cile. Proprio la Bolivia è la sola a dover già lasciare la manifestazione, almeno nel Gruppo A.

Quanto agli altri due giocatori viola, sia Lucas Martinez Quarta che il nuovo acquisto Nicolas Gonzalez sono rimasti in panchina, a guardare il match.