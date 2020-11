La Serbia chiama Milenkovic e Vlahovic: in palio c’è un posto per l’Europeo

Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic sono stati convocati da Ljubiša Tumbaković, ct della Nazionale serba, per le tre partite in programma dal 12 al 18 novembre. La prima è sicuramente quella più importante, visto che la Serbia si gioca un posto all’Europeo nello spareggio da dentro o fuori contro la Scozia. Dopodiché sono in programma altri due impegni, validi per la Nations League, contro Ungheria e Russia.

