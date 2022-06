La Serbia gioca, la Norvegia vince: Milenkovic perde il confronto con Haaland. Gli altri due Viola

Si è da poco conclusa la partita di Nations League tra Serbia e Norvegia, terminata sul punteggio di 0-1 . La prima frazione è finita col vantaggio degli ospiti grazie a una rete del fenomeno del Man City Erling Haaland. Nel secondo tempo i padroni di casa sono andati più volte vicini al pareggio, giocando meglio degli avversari, che però alla fine hanno strappato i tre punti.

Il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic è partito titolare, giocando in una difesa a 3 come braccetto di destra. Nulla ha potuto però nell’occasione del gol di Haaland. Gli altri due serbi Viola, Matija Nastasic e Aleksa Terzic, invece, non sono stati del match perché non convocati, per questa sfida, dal ct Stojković.