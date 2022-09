La Serbia stila la lista dei convocati: uno dei tre viola resta a casa. Anche Kouame riceve la chiamata

La Nazionale serba ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Della Fiorentina, ci sono Luka Jovic e Aleksa Terzic. Niente da fare, dunque, per Nikola Milenkovic: il centrale difensivo rimarrà al Centro Sportivo per recuperare nelle due settimane di sosta. Rimane a casa anche l’ex viola Nastasic.

Buone notizie, invece, per altri due calciatori. Christian Kouamé è stato convocato dalla Costa d’Avorio per due amichevoli in programma. Gioia per un giovanissimo viola, Dimo Krastev, che viene selezionato dalla Bulgaria Under 21 per l’impegno proprio contro la Serbia.