La Serie A non dimentica Astori: il programma per il terzo anniversario della morte

La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A TIM. Il capitano della Fiorentina è morto nella notte tra il 3 e il 4 marzo del 2018, in un hotel di Udine a poche ore dalla partita contro i friulani.

Al minuto 13’ 00’’ su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide, indimenticato campione che in Serie A TIM ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina.

“Davide è sempre nei pensieri di tutti noi – ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino – un grande Capitano che si è contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”.