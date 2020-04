Stanno lavorando alacremente i vertici del calcio italiano affinché si possa procedere con la programmazione della ripartenza della stagione: non a caso sono state già proposti determinati criteri per garantire la massima sicurezza possibile per calciatori e staff. Tra questi c’è l’esigenza di un isolamento assoluto, all’interno di rispettivi centri sportivi.

Dal report de La Gazzetta dello Sport emergono dati che in ottica Fiorentina evidenziano massimamente del perché Commisso abbia voluto mettere mano fin da subito sulla questione centro sportivo. Il club viola infatti fa riferimento al Centro “Davide Astori”, l’unico tuttavia a disporre di un solo campo di allenamento ed appena 3 spogliatoi. Solo il Lecce, nella massima serie, è fermo ad un unico terreno di gioco, quello dell’Acaya Golf Resort a cui salentini faranno riferimento anche per il pernottamento.

Da quest’ultimo punto di vista, alla Fiorentina mancano anche le camere per la notte, questione che sarà risolta con una struttura ricettiva esterna. Tanto per intendersi, Spal e Brescia hanno 4 e 8 campi da gioco, il Parma 7, il Cagliari 4, Genoa e Samp 2 e 3. Un motivo in più per Commisso e il sindaco Casini per spingere ulteriormente sul piede dell’acceleratore appena possibile, per la realizzazione dello splendido impianto che ospiterà la Fiorentina in futuro.