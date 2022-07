La Serie A torna all’antica? Pronta a valutare il progetto radio

La Lega Serie A punta sul progetto radio – tv. Nel corso dell’assemblea dei club di oggi, tra i temi trattati è rientrata anche questa iniziativa, per cui la Lega sta continuando a lavorare. “Per il progetto si valuta di selezionare un partner commerciale per poi iniziare”, ha spiegato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

Il progetto sarebbe una talk radio quindi trasmessa non solo in radiodiffusione ma anche in tv o streaming, con i contenuti prodotti dalla Serie A (ad es. video e highlights). Sono diversi i partner che hanno già manifestato interesse, dalla Rai al Sole 24 Ore passando per RDS e RTL: l’idea, aspettando nuovi soggetti interessati, è comunque quella di lanciare un bando per scegliere il partner con cui lanciare il progetto.

Non ci saranno però le radiocronache delle partite, almeno per ora, considerando che è in vigore fino al 2024 l’accordo con la Rai per mandare in onda in diretta il commento delle gare di Serie A. (fonte: Calcio & Finanza)