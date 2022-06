La settimana del vertice: Italiano cerca rassicurazioni…e rinforzi. Che Fiorentina uscirà dal prossimo mercato?

Inizia una settimana importante per la Fiorentina, quella che porterà al confronto tra i dirigenti viola e l’allenatore Vincenzo Italiano.

Stando a quello che si legge su La Gazzetta dello Sport, il tecnico è alla ricerca di ulteriori rassicurazioni in merito alla rosa a disposizione per la prossima stagione. In questo vertice si parlerà anche della situazione contrattuale del tecnico, ma il vero nocciolo della questione resta di capire quale Fiorentina uscirà dal prossimo mercato.

Italiano vorrebbe avere una squadra rinforzata in ogni reparto rispetto a quella avuta nell’ultima stagione, una squadra che sia in grado di affrontare al meglio tutte le competizioni. Compresa la Conference League, competizione da conquistare con il playoff di agosto. Sul tavolo verranno messi nomi e si parlerà anche delle trattative da stringere o mollare.