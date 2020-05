La sfida sul mercato tra Fiorentina e Torino: i due giocatori nel mirino

Nel prossimo mercato estivo potrebbe andare in scena una sfida tra Fiorentina e Torino. Sono due i giocatori che interessano ad entrambe le società: si tratta di Mohamed Fares, esterno sinistra in uscita dalla Spal, e Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto col Milan e prossimo all’addio. Come si legge sul sito di Alfredo Pedullà, l’interesse del club viola per l’algerino è confermato, ma ora per Fares i granata possono sfrecciare in modo definitivo, a maggior ragione dopo il probabile arrivo di Vagnati (ex Spal) come direttore sportivo. Per Bonaventura, invece, il Torino ha già fatto una proposta all’entourage del giocatore: la Fiorentina osserva la situazione, pronta ad approfittarne.