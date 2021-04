La sfida tra uomini d’emergenza

Sono gli uomini dell’emergenza. Li chiamano, di solito, quando c’è da rimettere a posto una squadra. E da salvarla. Beppe Iachini e Davide Ballardini appartengono alla stessa categoria di allenatori. Gente che conosce bene il mestiere, che ha avuto poca vetrina e poche grandi occasioni. Tecnici che hanno spesso la valigia pronta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Genoa- Fiorentina è la loro sfida. Sono alla guida di due squadre che non scoppiano di salute. E che sono ai margini della zona rischio. Beppe Iachini è stato appena richiamato dopo la scelta di Prandelli di fare un passo indietro. Lui, come sempre, ha risposto «presente». Per senso del dovere e, in questo caso, anche per qualcosa in più