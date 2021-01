La simulazione contro la Fiorentina, costa cara ad Insigne

Nessun giocatore della Fiorentina squalificato in vista della partita contro il Crotone. Del resto, avendo finito i viola senza nemmeno un’ammonizione a carico, non ci aspettavamo amare sorprese da questo punto di vista.

Peggio è andata sicuramente a Lorenzo Insigne, al quale è stata comminata da parte del giudice sportivo una multa di duemila euro. Perché? “Per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Si fa riferimento in questo caso ad un episodio avvenuto nella ripresa del match di domenica scorsa, quando il giocatore del Napoli era caduto a terra dopo un dribbling effettuato su Milenkovic. L’arbitro Chiffi, ben piazzato nella circostanza, non ci aveva pensato due volte ad ammonire il capitano azzurro subito dopo la caduta.