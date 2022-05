“La situazione di Torreira mi fa riflettere: la Fiorentina poteva riscattarlo a condizioni vantaggiose, ma non l’ha fatto”

Il giornalista sportivo Riccardo Galli, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“La situazione di Torreira stride molto perché si sta andando oltre la scadenza per esercitare il riscatto e non sembrano esserci positivi. Si è complicata per problemi economici, quando la società poteva riscattarlo a delle condizioni vantaggiose e non lo sta facendo: questo non può non farmi riflettere. Lo stesso giocatore si è sbilanciato pesantemente, facendo capire che vuole restare. Se non dovesse restare, al suo posto la Fiorentina valuterebbe diverse piste tra cui Sensi e Mandragora”.

Continua così Galli: “Vorrei capire se il ricavato della cessione di Vlahovic sia una base per il mercato, ma in tal senso la società non ha risposta. Serve chiarezza su budget e obiettivi, bisogna costruire una rosa all’altezza del doppio impegno”.