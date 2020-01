La smentita (retorica) di Corvino sui Della Valle e un futuro di Chiesa che era già tutto fuorché… viola

Fino a ieri si poteva andare soltanto di illazioni e opinioni personali, per quanto verosimili, dopo il ritorno sulla scena pubblica di Pantaleo Corvino invece abbiamo una certezza ufficiale: il destino di Federico Chiesa sarebbe stato molto probabilmente tinto di bianconero. L’ex ds viola ha confermato lo status molto avanzato del discorso con la Juventus poco prima della scorsa estate, con due contropartite già individuate in Spinazzola e Demiral (oltre ad un bel pacco di soldi). Un’ammissione che va in netto contrasto con quel comunicato con cui i Della Valle, in fase di uscita, avevano voluto lavarsi le mani della questione, assicurando che “Chiesa non sarebbe stato assolutamente venduto” in caso di loro permanenza. Già allora fu un comunicato che lasciò più di qualche perplessità, ad oggi abbiamo la certezza che trattava-si di dichiarazione più che di circostanza.