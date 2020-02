La Spal aveva proposto alla Fiorentina uno scambio di prestiti ma Iachini…si è messo in mezzo!

Il calciomercato è terminato ieri sera alle 20, ma sono tante le trattative non andate in porto; e non solo in entrata tra cui ricordiamo Criscito e Laxalt. La Spal nelle ultime frenetiche ore aveva proposto alla Fiorentina uno scambio di prestiti con Sottil che sarebbe finito a Ferrara, con il centrocampista Valoti che avrebbe fatto il percorso inverso. Il tutto è stato bloccato dalla Fiorentina e in particolar modo dal tecnico Iachini che punta forte sul giovane esterno italiano classe ’99.