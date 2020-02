La Spal esonera Semplici ma perde ancora ai danni del Lecce. I pugliesi raggiungono la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Una vittoria decisamente fondamentale quella del Lecce in chiave salvezza. La Spal, nonostante l’avvicendamento in panchina tra Semplici e Di Biagio non riesce portare a casa un risultato positivo rimanendo il fanalino di coda del massimo campionato. Il Lecce passa in vantaggio con la rivelazione Mancosu, pareggiano gli emiliani con Petagna. Al 66′ è Majer a regalare i tre punti ai salentini, con la squadra di Liverani che raggiunge la Fiorentina a 25 punti in classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina, Udinese 25, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 19, Brescia 16, SPAL 15.