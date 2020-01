La Spal spinge per Bonifazi e il Torino stavolta potrebbe essere accontentato

Una richiesta sui 15 milioni di euro quella del Torino per Kevin Bonifazi, almeno questo è quanto trapelava dalle parti della Mole fino a pochi giorni fa, quando anche la Fiorentina si era detta interessata al centrale. E invece il difensore classe ’98 dovrebbe tornare alla Spal, dove si era messo in mostra nella scorsa stagione: come riportato da Sky Sport, domani è in programma un incontro tra i due club, che potrebbe certificare il ritorno del difensore in Emilia, in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno agli 11-12 milioni.