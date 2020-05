La sparata del ds del Nizza: “Non vogliamo dare Dolberg a club come la Fiorentina, vorremmo essere trampolino di lancio verso squadre top”

Un’uscita un po’ sparata nel mucchio da parte del ds del Nizza Julien Fournier che parlando a Nice Matin ha commentato la possibilità di un addio dell’enfant prodige Kasper Dolberg, attaccante classe ’97: “Non c’è alcuna discussione, no. Non ha assolutamente alcun desiderio di andarsene. Sta bene a Nizza, dove ha tutto ciò di cui ha bisogno per divertirsi. Gli abbiamo spiegato tutto quando ha firmato. Non siamo più un club che funge da trampolino di lancio per club come l’Aston Villa o la Fiorentina, senza mancare di rispetto per questi grandi club. Vogliamo esserlo per quelli più grandi in assoluto”.