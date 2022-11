La speranza vana di Italiano: Gonzalez non se la sente e dà forfait. E Sottil lo accompagna nel mistero

Cos’ha Gonzalez? E Sottil? Mistero della fede. Fatto sta che anche a Genova i due sono fuori dai giochi, dal 22 ottobre (i primi 5 minuti della sfida con l’Inter) Gonzalez, addirittura dal 18 settembre Sottil. Su entrambi vige appunto un alone piuttosto nebuloso, tra esigenze di tutela della privacy e un arroccamento ormai consolidato da parte della Fiorentina, che poco o nulla fa trapelare all’esterno, agevolando speculazioni di ogni genere.

Sull’argentino in particolare, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Italiano sperava di poterlo almeno recuperare per la panchina ma si è dovuto rassegnare perché il numero 22 non se l’è sentita di affrettare il recupero, nonostante si allenasse in gruppo da due giorni.