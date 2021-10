La spina dorsale (insostituibile) della Fiorentina

C’è una spina dorsale nella rosa della Fiorentina che parte dalla difesa, passa per il centrocampo e arriva fino all’attacco. Sono tre i giocatori che in questo inizio di stagione sono sempre partiti dal primo minuto in campo, sia in campionato che in Coppa Italia: Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura e Dusan Vlahovic. Il primo, insieme a una maglia da titolare inamovibile si è preso anche la fascia da capitano, ereditata da German Pezzella, tornato in estate in Spagna. Bonaventura è il cervello di questa Fiorentina, facendo da collante tra centrocampo e attacco in modo magistrale. La Fiorentina non ha in rosa un giocatore come lui (ed è anche difficile trovarne) e Italiano non se e vuole privare. Poi c’è Dusan Vlahovic, l’unica vera punta a disposizione di Vincenzo Italiano. Nonostante il polverone che si è alzato nelle ultime settimane intorno a lui, questa Fiorentina non può fare a meno di lui e non ne potrà fare almeno fino al prossimo mercato. E il minutaggio in campo ovviamente, è a tempo pieno. Menzione anche per Nikola Milenkovic, sempre titolare e mai sostituito da Italiano, se non per la trasferta a Genova contro i grifoni, dove il serbo rimase 90 minuti in panchina.

La Fiorentina ha giocatori chiave su cui Italiano conta sempre e sostituirli non è cosa da poco. Una spina dorsale indispensabile che percorre tutto il gioco viola in ogni partita disputata fino a ora.