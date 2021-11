“La squadra di Italiano è piacevole da ammirare. Vlahovic è un mix tra Cavani e Paolo Rossi. Se la Fiorentina avesse voluto puntare in alto non avrebbe dovuto cedere neanche Chiesa e Bernardeschi”.

L’ex Juventus, Domenico Marocchino, ospite a Radio Bruno, ha parlato a proposito della prossima sfida che attenderà la Fiorentina domani contro la Juventus: “Allegri quest’anno dovrà fare un lavoro molto difficile, mentre di Italiano posso solo parlare bene. La Viola è una squadra dinamica, piacevole da ammirare, allegra e divertente. Molte hanno giocatori a cui piace ricevere il pallone sui piedi, mentre la squadra di Italiano dà sempre soddisfazioni nel bene e nel male”.

Poi sul caso Vlahovic ha aggiunto: “Rispetto ai miei tempi è’ cambiato tutto. C’è stato uno sviluppo di certe dinamiche, un modo di gestire le competizioni troppo diverso per fare dei paragoni. Vlahovic è comunque un giocatore incredibile, una via di mezzo tra Cavani e Paolo Rossi. Non è rissoso, è pulito. Cessione già gennaio? Dipende dalla politica della società, dalla gestione di potere di grossi club e da tanti fattori. Alla fine poi tutto viene placato dal denaro. Se la Fiorentina avesse voluto puntare ai primi tre posti in classifica non avrebbe dovuto cedere neanche Chiesa e Bernardeschi“.