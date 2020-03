La staffetta tra ex viola non produce effetti per il Besiktas: né Boateng, né Ljajic fanno male al Galatasaray

Niente di fatto nell’attesissimo derby di Istanbul tra Galatasaray e Besiktas, formazioni che in questa stagioni sono un po’ attardate in ottica della lotta per il titolo in Turchia. Nella formazione bianconera era partito da titolare l’ex viola Boateng, sostituito a metà ripresa da un altro ex come Adem Ljajic: nessuno dei due però ha saputo cambiare le sorti del match, che si è chiuso alla fine sullo 0-0.