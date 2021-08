La strada ancora molto lunga per l’identità: la Fiorentina va lenta e Vlahovic… deve fare tutto da solo

Tante belle speranze e tante belle idee ma anche un po’ di tempo per assimilarle, soprattutto se poi chi le mette in pratica sarà solo parte del gruppo definitivo con cui la Fiorentina affronterà la prossima stagione. L’amichevole di ieri con l’Espanyol ha di fatto certificato lo status da ‘lavori in corso’ che vige sopra la squadra di Vincenzo Italiano, nell’analisi del Corriere Fiorentino. Qualche accenno di pressing e di baricentro più alto ma un ritmo e un’intensità ancora troppo simili al nulla cosmico della scorsa stagione. Tant’è vero che davanti Vlahovic è rimasto isolato un po’ come nelle peggiori uscite del passato: pochi gli spunti e gli strappi da parte dei suoi colleghi di reparto, da Saponara a Callejon. E infatti l’unica vera occasione per il serbo è arrivata da un’azione personale ed un tiro da fuori area: insomma, è la strada per l’identità che vuole Italiano sembra ancora lunga e il tempo stringe.