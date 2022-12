La strana visione del ct di Amrabat: “Ci si ricorda solo di chi vince, la finale terzo e quarto posto è una seccatura”

Grande protagonista e condottiero di un sorprendente Marocco, giunto per la prima volta (nella storia del continente africano) in semifinale al Mondiale, il ct Walid Regragui sembra però quasi disprezzare l’occasione di salire sul podio: oggi l’appuntamento alle 16 contro la Croazia per un risultato storico. Le sue parole alla vigilia hanno lasciato però qualche perplessità:

“Finale 3° e 4° posto? Ci si ricorda solo di chi vince. Questa partita è una vera seccatura”.