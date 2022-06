La stretta della Fiorentina per il terzino destro: è sfida a due

Una volta ufficializzato l’acquisto di Rolando Mandragora e provato a portare a termine quello di Luka Jovic, la Fiorentina si concentrerà anche sui tanti rinforzi da portare a casa negli altri reparti. Uno di questi è sicuramente quello del terzino destro: come si legge su La Nazione, ormai è una sfida a due tra Alvaro Odriozola e Dodo.

Il club di Rocco Commisso non ha ancora perso le speranze per il giocatore di proprietà del Real Madrid, ma allo stesso tempo si sta muovendo concretamente per il brasiliano. Lo Shakhtar Donetsk continua a chiedere quindici milioni di euro non trattabili, mentre la Fiorentina attualmente si è spinta fino a dodici e presto potrebbe arrivare l’intesa.