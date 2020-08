La suggestione del romantico ritorno di Borja Valero: c’è anche l’ipotesi per un posto in società

Il Corriere Fiorentino di oggi lancia una suggestione a proposito di Borja Valero per la Fiorentina. Il centrocampista spagnolo dopo l’esperienza all’Inter potrebbe tornare a Firenze per chiudere la carriera in viola. Adesso il giocatore, che non prolungherà con i nerazzurri è in vacanza, poi valuterà il da farsi. Sulle sue tracce ci sono Parma e Genoa, ma anche la Fiorentina. Il ds viola Pradè è un suo estimatore nonostante i trentasei anni sulla carta d’identità. Un’ipotesi per suo nuovo approdo a Firenze può essere stutturata un futuro un ruolo da dirigente nel club gigliato.

