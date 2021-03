La suggestione Simone Inzaghi? Per il Napoli più che per la Fiorentina e intanto il tecnico pensa al rinnovo

Tra i tanti nomi per il futuro della panchina viola si è fatto anche quello di Simone Inzaghi ma è una candidatura che sa molto di suggestione, perché il tecnico è reduce da un quinquennio in zona europea con la Lazio e il requisito delle coppe purtroppo non è tra quelli che può offrire la Fiorentina ad oggi. Non a caso, per Inzaghi si parla anche di Napoli dato che i partenopei sono in corsa per tornare in Champions: il Corriere dello Sport riporta di una telefonata di De Laurentiis al tecnico, che pensa però anche al rinnovo con la Lazio. Difficilmente quindi sarà il tecnico biancoceleste colui che guiderà il club di Commisso a partire dalla prossima estate.