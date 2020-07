La supervalutazione di Chiesa come il giusto antidoto per la Fiorentina. E se Federico dovesse dare un segnale forte…

La Fiorentina non scende e non si vede perché dovrebbe farlo, dalla supervalutazione di Federico Chiesa. 80 milioni di euro, tanto è arrivato a chiedere il club viola a chi ha provato ad avvicinarsi per chiedere il giocatore negli scorsi mesi. E tutto senza contropartite tecniche.

A queste condizioni non si vede chi possa prenderlo, almeno per il momento. Su La Repubblica si legge che la Juventus non può mettere sul piatto della bilancia una cifra così alta. I bianconeri sarebbero intenzionati ad abbassare il prezzo magari inserendo Rugani o Romero ma se la strada è questa non ci sono possibilità. In Italia resta ancora l’Inter ma qui tutto passa dall’eventuale cessione di Lautaro Martinez. C’è anche la pista estera con il Manchester United che potrebbe fare anche una proposta ma non di 70 milioni di euro.

E quindi, viene scritto ancora sulla fonte citata, ecco che prende sempre più piede l’ipotesi che Chiesa possa restare a Firenze un altro anno. Il suo contratto scade nel giugno del 2022 e se Federico dovesse dare un segnale forte la società viola è pronta a iniziare la trattativa per rinnovare il contratto, ovviamente con uno stipendio da giocatore top.